高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，罷韓團體日前已經遞交40萬份連署書，預計最快6月中下旬舉行罷韓投票。對此，高雄市救國團主任委員楊煜德指出，藍軍內部不是沒有過討論補選人選的問題，他說李四川應該是最佳人選。

依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。據《中評社》報導，楊煜德認為罷免團體在行使公民罷免權上的正當性與合法性備受質疑。他說市長就職須滿一年才啟動罷免，但這些公民團體卻是在韓當選不到4個月時就開始啟動。楊說韓若被罷免，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜恐受池魚之殃。

面對罷韓聲浪，楊煜德認為高市府及國民黨應該在市政上替韓國瑜宣傳，他仍相信人民內心還有是非良善的心，很多事可以有更理性全面的討論，年輕人別受意識形態與政治人物的操弄。然而，楊煜德也表示，李四川應該是最佳補選人選。

(中時電子報)