摩根士丹利週二警告投資者，冠狀病毒大流行正在從根本上擾亂世界經濟，2020年上半年全球經濟將負增長。

據新浪財經報導，摩根士丹利對全球經濟增長的基本假設是，第1季度負增長0.3％，第2季度負增長0.6％，第3季度增長1.8％，第4季度增長2.5％。

摩根士丹利預計，美國GDP將放緩，直到2021年上半年才恢復。具體而言，美國經濟將在2020年第1季度增長1.8％，第2季度增長0.3％，第3、4季度均增長0.2％

(旺報 )

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