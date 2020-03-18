摩根士丹利看衰全球經濟 上半年將負增長 09:462020/03/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根士丹利週二警告投資者，冠狀病毒大流行正在從根本上擾亂世界經濟，2020年上半年全球經濟將負增長。 據新浪財經報導，摩根士丹利對全球經濟增長的基本假設是，第1季度負增長0.3％，第2季度負增長0.6％，第3季度增長1.8％，第4季度增長2.5％。 摩根士丹利預計，美國GDP將放緩，直到2021年上半年才恢復。具體而言，美國經濟將在2020年第1季度增長1.8％，第2季度增長0.3％，第3、4季度均增長0.2％ (旺報 ) #季度 #經濟 #摩根士丹利 #摩根 #士丹利 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 美經濟恐陷衰退 04:092020/03/14 財經要聞 美若變義大利 全球經濟恐L型衰退 04:102020/03/14 財經焦點 社論／600億有用在刀口上嗎 04:102020/03/15 時論廣場 中美防疫 比過才知優劣 04:102020/03/15 時論廣場 《國際經濟》日本1月機械訂單意外反彈，惟疫情籠罩經濟前景 10:512020/03/16 財經 疫情衝擊 高盛下修美Q1與Q2經濟成長預測 15:182020/03/16 國際 美單月連降6碼 恐金融危機前兆 04:092020/03/17 焦點新聞 股債市震盪 高評級債宜布局 04:102020/03/17 投資理財 IMF前首席經濟學家：全球衰退可能已到來 11:512020/03/17 財經 《國際經濟》防經濟染疫，紐西蘭推出73億美元財政激勵方案 14:322020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美股飆千點道瓊期又殺！台股反彈無力 早盤由紅翻黑 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 即時 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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