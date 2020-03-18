花蓮縣卓溪鄉黑熊巡守隊昨發現一頭年約4歲的成年台灣野生母黑熊，陳屍在南安田區的工寮旁邊，但令保育人士心急的是，死亡母熊乳腺發達，研判是正在哺乳中的母熊，按照黑熊習性，平常一定燈會帶著喜熊四處趴趴走，因此不排除有小熊尾隨在附近山區尋找熊媽媽，也讓讓巡守隊憂心小熊落單安危，目前正編組積極搜尋中。

南安巡守隊計畫主持人林泳浤受訪表示，昨早8時20分，巡守隊在南安田區一處農田工寮旁，發現倒地死亡的台灣黑熊，下腹部有開放性傷口，部分內臟外露，不確定死亡時間。立即啟動「台灣黑熊風險管理與救傷SOP」，分別向花蓮林管處、台灣黑熊保育協會通報。由於天氣溫暖，擔心屍體會腐化，隨即開車後送淡水家畜衛生試驗所解剖。

林泳浤表示，死亡黑熊腹部有大面積的傷口，是否是生前遭受攻擊或死後被啃咬，都須等候解剖化驗釐清。讓人憂心的是，死亡台灣母黑熊乳腺發達，不排除有幼熊在附近尋找母熊下落，巡守隊擴大搜尋，保護小熊以免落單處在危險之中。

(中時電子報)