美股消息面：

1.在全球快速擴散的新冠肺炎疫情恐將重創全球原油需求的擔憂揮之不去，周二國際油價持續大跌，再創逾4年新低。紐約4月期油收跌1.75美元或6.1%，為每桶26.95美元，創下2016年2月以來新低。倫敦布蘭特5月期油收跌1.32美元或4.4%，為每桶28.73美元，創2016年1月來新低。

2.美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存意外小跌，汽油和餾分油庫存亦減少。API公布，上周（截至3月13日）美國原油庫存減少42.1萬桶，為4.526億桶，分析師預估為增加330萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加6.6萬桶。煉廠煉油量增加16萬桶/日。上周汽油庫存減少780萬桶，超出分析師預估的減少290萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少360萬桶，超出分析師預估的減少190萬桶。上周美國原油進口減少25.4萬桶/日。

3.沙烏地阿拉伯能源部表示，沙國未來幾個月的原油出口量將提高至逾1000萬桶／日。

4.美國勞工部公布1月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，經季節因素調整後，美國1月職缺月增41.1萬個，為696.3萬個。

5.美國2月工業生產月增0.6%，高於市場預期的月增0.4%。製造業產出月增0.1%，小於市場預期的月增0.3%。產能利用率為77%，符合預期。

6.美國2月零售銷售額月減0.5%，市場預期為月增0.2%。排除汽車項目之零售銷售月減0.4%，市場預估為月增0.2%。

7.聯準會宣布將恢復購買商業票據，為市場信心帶來提振，周二美國10年期指標公債殖利率跳升，收復1%大關，尾盤升至1.03%，創下3月5日來新高。

(時報資訊)