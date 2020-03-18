《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增93例，累計達8,413例 09:442020/03/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周三宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增93人，較前一日的新增84例增加。迄今累計確診病例達8,413例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達84人。 在新增93例確診中，有46例在大邱，9例在慶尚北道，首都首爾市新增5例。境外移入新增5例，累計達11例。 為避免群聚感染持續擴大，南韓政府周二宣布新學年將再延後兩周，為該國第三度延後開學。南韓教育部長表示，不排除學期再度調整的可能性，在最壞的情況下，教育部可能必須再度延後新學年，但如果情勢好轉也可能提前開學。 (時報資訊) #新增 #南韓 #確診病例 #死亡病例 #例在 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海境外移入確診病例增至12例 7例來自義大利 10:292020/03/14 兩岸 大陸新增確診病例20例 湖北新增4例 09:312020/03/15 兩岸 北京無新增新冠肺炎本地病例 境外輸入5例 10:572020/03/15 兩岸 陸新增確診20病例 16例為境外輸入 17:582020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 09:392020/03/16 兩岸 杭州本地確診病例「清零」 12:032020/03/16 兩岸 疫情此消彼長 國際確診病例超陸 04:092020/03/17 焦點新聞 海南新冠住院患者僅剩1例 09:242020/03/17 兩岸 陸31省份新增新冠肺炎21例 湖北新增1例 10:512020/03/17 兩岸 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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