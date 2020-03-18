韓國疾病管理本部周三宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增93人，較前一日的新增84例增加。迄今累計確診病例達8,413例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達84人。

在新增93例確診中，有46例在大邱，9例在慶尚北道，首都首爾市新增5例。境外移入新增5例，累計達11例。

為避免群聚感染持續擴大，南韓政府周二宣布新學年將再延後兩周，為該國第三度延後開學。南韓教育部長表示，不排除學期再度調整的可能性，在最壞的情況下，教育部可能必須再度延後新學年，但如果情勢好轉也可能提前開學。

(時報資訊)