金湖鎮長陳文顧和退休校長陳為學回憶夏興村往事，戰地記憶歷歷如在眼前。（李金生攝）

金湖鎮轄內仍有許多反共、精神標語。圖為新頭村民宅牆壁的標語。（李金生攝）

金湖鎮轄內仍有許多反共、精神標語。圖為塔后村民宅牆壁的標語。（李金生攝）

位於金門太武山下的夏興村，曾是駐軍熙攘來去，有「小西門町」之譽的地方，最近因為金湖鎮公所重新粉刷當地一處「毋忘在莒」精神標語，而在網路爆紅，成為遊客走訪打卡的景點。陳文顧鎮長表示，未來將繼續整理轄內相關文物，讓這些有豐富歷史記憶「牆壁上的金門」為觀光旅遊增添精采。

坐落於太武山顛，先總統 蔣公在1952年題頒的「毋忘在莒」勒石，是金門當地重要的戰地史蹟和地標。但少有人知道山腳下的夏興村內，也有一處隱藏版的「毋忘在莒」，最近因為居民陳聯德提議整修，金湖鎮公所也立即雇工粉刷一新。

結果經過網友熱心貼圖宣傳後，吸引各地遊客入村遊覽，意外成為當地著名的打卡景點之一，不少外地網友還留言說，等這波新冠肺炎疫情結束後，一定要相揪跨海來訪。

退休校長陳為學回憶，金門駐軍在1964年11月20日發起「毋忘在莒」運動，這道當年矗立於部隊營區大門口，用以激勵官兵士氣，效法田單復國，完成反攻大陸神聖使命的精神標語，應該也是在那一年建築，至今已有56年的歷史。

曾在夏興村服役的陳文顧鎮長表示，夏興早年是金門南海岸運補據點，又扼守太武山核心要衝地帶，曾駐紮傘兵、裝甲、醫院和空軍防砲部隊，最多時曾有8個軍事單位，官兵多達數千人，戰士日夜穿梭來去，十分熱鬧。

陳為學也記得有一年，蔣夫人宋美齡女士在金防部長官的陪同下，來到夏興的醫院分部慰問受傷官兵，當年情境彷彿昨日，還歷歷如在眼前。

長期關注地方文化資產的陳文顧鎮長表示，金湖鎮轄內仍有許多反共、精神標語，這些承載歷史內涵的戰地遺跡，一直是昔日戍守官兵深刻的回憶，也是金門最具特色的觀光資源，鎮公所將在經費許可範圍下，做更普遍性的調查和保存，也盼望地方文史工作者提供意見協力進行。

(中時 )