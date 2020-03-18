台中多檔具題材的營建股，包括櫻花建（2539）、富宇（4907）、坤悅（5206）、富旺（6219）等18日早盤開紅盤！其中，櫻花建每股將配發2.9元的高股利、而富宇今年329檔期將如期推出3建案，成為盤中少數股價上漲的營建股。

櫻花建設108年度擬每股配發2.9元股利，包含配息1元、配股1.9元；櫻花建設今年前2月在台中「青上森」與「孩子王」二期等新建案交屋加持下，營收達6.79億元，年增近6倍！

此外，富宇地產今年329檔期將推出台中市北屯機捷新案「峰景」、沙鹿區新案「凡爾賽」與南投草屯新案，3建案總銷估約55億元。

富宇將進場的北屯機捷特區「峰景」案，地點位於敦富路與敦富十二街口的超高層住宅大樓，預估總銷約27億元，產品規劃25-35坪、2-3房的菁英首購宅，目前潛銷期間詢問度相當高。

至於南投縣草屯段737地號新案，產品規劃2-3房產品，預估總銷約18億元；沙鹿新案「凡爾賽」住宅大樓，位於沙鹿區中山路上，產品規劃2-3房的新古典建築，總銷金額約10億元。

(工商 )