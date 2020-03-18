美股雖在周二大漲，但市場持股信心不足，且不少人仍在觀望美國總統川普，擬訂的8500億美元振興經濟計畫是否能在國會獲得支持，加上美財長表態若沒全力防堵新冠疫情，則不排除北美未來失業比率上看20%，消息面使市場再度陷入恐慌情緒，致美股盤後電子盤，包括道瓊期、標普500與那斯達克100等3大期指，在台北時間上午9：30又傳來都大跌逾3%窘境。

據StockQ金融理財網站資料顯示，目前道瓊期指暫報大跌669.5點，跌幅3.21%，而標普500與那斯達克100兩大期指，現下也分別暴跌3.41%及3.65%。

業內人士指出，美股近期連續大暴跌後，已漸入空方市場，目前底部區仍暫勿預設立場，在美國國會與白宮間，沒有協調出防疫共識的大方向，及美政府究竟能拿出多少錢救市等諸多消息面未明朗前，美股的投資與布局或仍暫宜保守。

相對台股與美股關連密切，在美股短期底部區訊號未浮現之前，在股市的資產配置，或仍暫以擁抱現金為上策。不過，台股現階段瀕臨十年線，即便再向下修正，其空間與停留在十年線之下的時間，也不會太久，現下將是細心做好功課，在低檔篩選波段買點好時機。

(工商 )