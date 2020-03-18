新冠肺炎疫情全球延燒，各類大型活動皆陸續取消，首當其衝的就是2020東京奧運；而身為奧運組委會理事之一的高橋治之，提出奧運延期2年後再舉辦的提案，獲得多數委員們贊同，討論結果預計於30日出爐。不過國際奧委會（IOC）表示，決定如期舉辦。

國際奧林匹克委員會（IOC）指出，新冠病毒影響到2020年東京奧運會的籌備工作，並且每天都在變化，但本會仍完全投入心力在2020年東京奧運上，且距離奧運會還有4個多月的時間，在此階段無需做出任何重大決定，此刻的任何猜測都會適得其反。

不過受到疫情影響，奧運資格賽可能面臨更動，至今已有57％的運動員具備參加奧運會的資格，針對其餘43％的名額將做出調整，例如採排名或歷來成績做為參賽依據，也不排除視情況逐一考慮運動員配額的增加。

國際奧委會強調，鼓勵所有運動員繼續盡最大努力為2020年東京奧運會做準備，本會也將通過與運動員及其各自的NOC進行協商，並為他們提供最新的信息和最新動態，繼續為運動員提供支持。

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(中時電子報)