2020年台北國際書展宣布取消！文化部18日發新聞稿表示，今年一月因應疫情影響，與台北書展基金會共同決定將書展延期至5月7日至12日辦理。中央流行疫情指揮中心3月5日發布最新公眾集會指引後，經評估決定停辦，將退還參展單位全額展位費和已預購的門票。

文化部表示，考量台北國際書展歷年均有近60萬人次參觀，並有近50國國際人士計畫參與，屬大型室內活動，且人與人接觸密切，風險較高，國際參展單位和創作者因疫情影響恐無法來台，辦理成效亦難如預期。此外，考量書展若再延期，將與下半年其他國際書展重疊，並與2021台北國際書展籌辦時間太近，綜合評估後，文化部與台北書展基金會共同決定「2020台北國際書展」停辦。

文化部表示，台北書展基金會將退還參展單位已繳納全額展位費，國內業者亦可申請文化部公告的紓困補助。已預購門票者，即日起至5月31日前，亦可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，不另扣手續費。

文化部表示，每年年初在台北世貿中心舉辦的台北國際書展迄今已28屆，歷年來皆吸引約50國、600多家參展單位與會，並有近60萬參觀人次。惟近日因疫情影響，世界各大書展皆已陸續宣布停辦，且國際疫情上升，本屆書展主題國韓國以及其他旅遊疫情建議等級第三級國家民眾來台皆須先居家檢疫14天，國際參展單位及各國作家恐無法與會，版權交易、閱讀活動及各出版社銷售業績勢必均將受到影響。

中央流行疫情指揮中心3月5日亦已發布最新公眾集會指引，文化部與台北書展基金會共同組成的專案小組依指引進行風險評估後，考量台北國際書展參觀人數眾多、人與人接觸密切，在防疫作業執行上有其難度，屬風險較高之大型室內活動。專案小組亦考量書展若再行延期，恐與下半年其他國際書展重疊，亦與2021台北國際書展籌辦時間太近，爰此，文化部與台北書展基金會共同決定「2020台北國際書展」停辦。

文化部表示，將研議以其他方式推廣閱讀，鼓勵民眾於防疫期間多購書閱讀。

(中時 )