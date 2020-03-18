新冠肺炎全球肆虐，高齡者更是感染發病死亡的高風險族群，長輩的防疫絕對不能輕忽。台南市政府社會局為讓關懷據點能持續照顧長輩，特別強化據點防疫物資及宣導防疫觀念，希望避免發生群聚感染。
社會局表示，台南市積極打造健康樂活的高齡友善城市，目前全市有368個社區照顧關懷據點，日前該局透過台南市工商發展投資策進會，共同協助據點備齊75％防疫專用消毒酒精，還提供據點因應新冠肺炎疫情防疫服務處理作為，輔導據點志工服務人員，落實長者進出據點館室量測體溫、使用酒精消毒手部等防疫措施，並於志工會議運用宣導防疫短片，加強社區志工服務知能。
另外，為防止群聚感染，也要求各據點的健康促進活動課程以戶外空間為原則，長輩倆倆間應距離1公尺以上；為避免近距離同桌共餐問題，可打菜帶回家食用；並宣導社區民眾若有發燒或呼吸道症狀，遵守呼吸道衛生及咳嗽禮節，務必配戴口罩並勤洗手，一同落實據點環境整潔消毒相關措施，全體做好防疫工作，不讓社區據點成為防疫破口
台南市長黃偉哲認為，長輩到據點參與活動，不僅能有愉快的社交生活，適度的運動又可提升免疫力，同時透過防疫宣導學習正確防疫觀念，讓長者瞭解預防新冠肺炎最有效、最經濟實惠方式，是落實勤洗手、避免觸摸眼鼻口、保持環境清潔及通風等措施。
(中時 )
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