台南市政府社會局透過台南市工商發展投資策進會共同協助關懷據點備齊防疫物資。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎全球肆虐，高齡者更是感染發病死亡的高風險族群，長輩的防疫絕對不能輕忽。台南市政府社會局為讓關懷據點能持續照顧長輩，特別強化據點防疫物資及宣導防疫觀念，希望避免發生群聚感染。

社會局表示，台南市積極打造健康樂活的高齡友善城市，目前全市有368個社區照顧關懷據點，日前該局透過台南市工商發展投資策進會，共同協助據點備齊75％防疫專用消毒酒精，還提供據點因應新冠肺炎疫情防疫服務處理作為，輔導據點志工服務人員，落實長者進出據點館室量測體溫、使用酒精消毒手部等防疫措施，並於志工會議運用宣導防疫短片，加強社區志工服務知能。

另外，為防止群聚感染，也要求各據點的健康促進活動課程以戶外空間為原則，長輩倆倆間應距離1公尺以上；為避免近距離同桌共餐問題，可打菜帶回家食用；並宣導社區民眾若有發燒或呼吸道症狀，遵守呼吸道衛生及咳嗽禮節，務必配戴口罩並勤洗手，一同落實據點環境整潔消毒相關措施，全體做好防疫工作，不讓社區據點成為防疫破口

台南市長黃偉哲認為，長輩到據點參與活動，不僅能有愉快的社交生活，適度的運動又可提升免疫力，同時透過防疫宣導學習正確防疫觀念，讓長者瞭解預防新冠肺炎最有效、最經濟實惠方式，是落實勤洗手、避免觸摸眼鼻口、保持環境清潔及通風等措施。

(中時 )