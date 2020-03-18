台灣陪審團協會等民間團體今日召開記者會，痛批司法院16日推出的司法改革半年進度報告拒絕採用「陪審團制度」，堅持採用「參審制度」根本是為了讓「政治力」及「金錢」可以繼續「干預審判」。因此他們呼籲司法院重視司法改革，不要給人民半套的假改革。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍指出，司法院推出的國民法官，就是參審制，讓法官與人民與共同評議審判，依舊保留了法官非常大的干預審判空間。而依據日本最高裁判所的調查，超過二成以上的參審員認為法官在干預審判。所以參審制與陪審團最大的不同，就是參審制法官可以控制參審員，讓政治力及金錢可以繼續介入審判，讓審判不公。

鄭文龍表示，而陪審團的審判，因為獨立於法官，法官不能參與及干預陪審團的評議審判，所以可以防止政治力及金錢介入，讓審判公正。因此陪審團審判是全世界的審判主流，超過52個國家都採用。

鄭文龍指出，近年來，國人對司法信任低迷，因為許多人並不相信法官能做出公平、公正的判決，其原因是我們的司法目前依舊深陷兩大問題，一、政治介入，二、金錢介入，司法官貪汙問題時有所聞，一直沒有解決。

另外，鄭文龍指出，司法院長許宗力表示超過8成民眾支持參審制的數據，也是造假的假新聞。因為民眾只知道陪審團，而不清楚參審與陪審的不同。

台灣陪審團協會副理事長張靜表示，該會之前委託中山大學做的報告，八成民意支持陪審制，他也質疑民進黨執政後就把過往主張的陪審制丟棄了。台灣社社長張葉森直言蔡政府的司法改革至今尚未能獲得人民肯定，呼籲儘速通過陪審團制。台灣教師聯盟主任潘威佑主張要普遍推廣司法教育。

(中時 )