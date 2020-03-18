台中市西屯區台灣大道光明陸橋18日發生「馬路三寶」竟開到對向車道離譜事件！一名民眾在臉書不公開社團《爆怨公社》貼文表示，今天一大早5點38分，開車前往東海大學方向時，行經台灣大道三段的光明陸橋上，突然眼前一亮「巧遇三寶」，驚呼險些被擊落，感謝佛祖保佑，「只有尿閃了兩滴」，警方表示，依《道路交通管理條例》爭道行駛，將處600元以上1800元罰款。

台灣大道光明大橋平時車水馬龍，今天清晨幸好車流較少，「馬路三寶」逆向開車迎面而來，也讓小客車駕駛嚇出一身冷汗。

李姓民眾在臉書不公開社團貼出的影片，一早開車從台灣大道行經光明陸橋時，車上聽著音樂，專心開車行進中，忽然見同車道遠方出現一道燈光，嚇得馬上警戒，隨即一輛小客車竟逆向行駛過去。

幸好這名駕駛不是開在最左側車道，否則如果閃避不及，可能會迎面撞上，駕駛嚇到表示「險些被擊落」，直呼感謝佛祖保佑。很多網友看了驚險畫面，紛紛表示「三寶」逆向害人害己，還好駕駛幸運，否則後果不堪設想。

針對自小客車在光明陸橋違規逆向行駛，警方表示，民眾具名檢舉將依《道路交通管理條例》爭道行駛，包括不按遵行之方向行駛、在單車道駕車與他車並行、不依規定駛入來車道，將處600元以上1800元罰款，呼籲用路人要守法，維護交通安全。

(中時 )