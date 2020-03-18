今年大學繁星推薦招生今天放榜，第一類至第七類學群計錄取371所高中所推薦的1萬4613名一般生，錄取率為62.03％，較去年略為增加0.65個百分點；各校共產生1280個缺額，較去年少554個。另外，今年有113個校系無人錄取。

今年大學繁星推薦招生有68所大學1787個學系參加招生，共提供1萬6110個招生名額，及1965個原住民外加名額。根據放榜結果，第一類至第七類學群除錄取一般生1萬4613名外，外加名額也錄取170名原住民生；第八類學群通過醫學系第一階段篩選人數計有337人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有70人。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美說，今年繁星推薦的招生名額比去年少309名，但報名人數卻增加142名，最後錄取率也略提高，顯示此管道對考生的吸引力提升。參加繁星推薦只要看學測成績及校排名，不用參加二階甄試，對考生來說省事很多，因此愈來愈多人有興趣。

大學甄選入學委員會指出，今年第一類至第七類有8個校系（如台大電機系、藥學系及政大金融系社會組）各增額錄取1名；今年牙醫學系由第三類學群改至第八類學群招生，經第一階段篩選後，台大牙醫學系通過篩選人數不足該系預計甄試人數2名、陽明大學牙醫學系不足3名。

陳淑美表示，今年有113個校系未招到任何學生，其中公立大學有9系、私立大學104系，不過仍比去年134系少。這些校系招不到學生，可能是因為吸引力不足所致。

今年第一類至第七類招生缺額1280個，較去年1834個，減少554個。缺額最多的前三名學校分別是：文化大學198名、真理大學123名、淡江大學105名。

今年繁星推薦錄取人數最多的前三名高中是：高雄市立左營高中114人、新北市林口高中112人及國立新化高中110人。

大學甄選入學委員會提醒，第八類學群（醫學系、牙醫系）通過篩選考生，還要再參加二階甄試，若有受疫情影響的個案考生，須自費搭乘防疫車隊車輛至試場，由學校接手安排在符合防疫規格之「隔離試場」應試。

(中時 )