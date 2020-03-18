廣原小熊Mulas纏鬥舉尾蟻巢。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

廣原小熊Mulas預計在5月進行野放，目前正接受一連串的野放訓練，第1堂課是入門先修班纏鬥舉尾蟻巢，但Mulas雖然對著舉尾蟻巢又撥又弄，但似乎沒有找到牠感興趣的食物，Mulas小熊便興趣缺缺地走掉了。

去年7月底和熊媽媽走失的廣原小熊Mulas，即將滿周歲，今年2月12日回到台東野訓場進行第2階段的野外訓練，預計今年5月可以野放回歸山林。

在正式回歸山林前，Mulas必須進行一連串野放訓練，確認Mulas小熊是否已經具備了可以在野外生存的基本功，獵捕訓練正是必修課程之一。

Mulas小熊平時會在野訓場挖掘腐木或土壤，過程中伴隨著大力嗅聞與舔拭，取食基質內的小型節肢動物，照養員平常也會將大麥蟲藏在腐木中，誘導Mulas小熊透過挖掘來尋找食物的行為。

照養員表示，舉尾蟻巢容易取得，其內高密度的螞蟻、幼蟲與蟲卵正是補充動物性蛋白質的絕佳來源，Mulas小熊最初對舉尾蟻巢充滿好奇，不斷地嗅聞撥弄，不時想要甩掉臉上的螞蟻而拍打自己的臉頰，經過幾次嘗試也似乎沒有找到牠感興趣的食物，Mulas小熊便興趣缺缺地走掉了。

照養員深怕Mulas只是不懂如何拆開蟻巢，還貼心的降低課程難度，將蟻巢敲開部分，再塞進熊糧，希望Mulas小熊可以在取食熊糧的過程中懂得如何享受蟻巢，但這小妞雖然是拆開了蟻巢，但依然沒有太大的興趣，雖然這堂蟻巢必修雖然是修過了，但就結果而言，應該不是Mulas小熊偏好的科目。

(中時 )