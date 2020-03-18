新冠肺炎疫情肆虐，前國民黨副祕書長蔡正元在臉書發文，以新北市長侯友宜的防疫警覺心很高、做實事，比起花時間造神或嘴巴上爭強好勝的人，才是好公僕、好領導人；他也意有所指地提醒「不要只顧著自我造神」。

蔡正元以「侯友宜的警覺心」為題在臉書發文說，侯友宜沒有天天開記者會，但侯友宜有著極高的警覺心。當日本那條郵輪旅客到基隆、台北、新北觀光，有位香港旅客確診消息曝光，侯友宜即刻派人到景點消毒，其他首長或指揮官都還沒有反應。

此外，當有中學生旅遊回來確診，其他首長或指揮官沒有反應時，侯友宜率先禁止師生出國。當其他首長或指揮官，還在爭辯有無社區感染，侯友宜已超前部署，用兵棋推演模擬社區感染，要準備的事項以及應對是否充足。

他說，侯友宜這樣做實事，不搞媒體聲量，比起那些花時間造神的人或嘴巴上爭強好勝的人，才是好的公僕及好的領導人。

蔡正元說，總之，潮水退了才知道誰沒穿褲子，大浪來了才知道誰能游泳，不要只顧著自我造神。

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(中時 )