加拿大衛生疾管傳出消息，一位新冠肺炎確診病患曾搭乘3月7日BR10班機由台北飛往溫哥華，長榮航空表示，已給該班機服務的之12名空服員14天防疫假，並讓他們進行居家隔離至3月21日，該航機業已完成加強消毒作業。

(中時電子報)