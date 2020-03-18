飛溫哥華航班有確診者 長榮航：12名空服員休防疫假 10:032020/03/18 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情衝擊，長榮航空航班傳出有確診者搭乘。此為示意圖，非該航班。 (圖／本報資料照、長榮提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大衛生疾管傳出消息，一位新冠肺炎確診病患曾搭乘3月7日BR10班機由台北飛往溫哥華，長榮航空表示，已給該班機服務的之12名空服員14天防疫假，並讓他們進行居家隔離至3月21日，該航機業已完成加強消毒作業。 (中時電子報) #飛往 #溫哥華 #名空服員 #防疫假 也許您會感興趣 推薦閱讀 海外逃疫 驚現18萬人幣機票價 04:092020/03/18 焦點新聞 生活熱門新聞 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 南部國立大學生確診！校方公開足跡時間軸喊：來一波守一波 網暴動了 - 生活 直播》防疫升級！非本國人一律限制入境 入境皆居家檢疫14天 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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