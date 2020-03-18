橫跨多重電子應用領域的全球領先半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）為STM32MP1系統微處理器（MPU）產品增加了新的授權合作夥伴和軟體功能，並顯著提升處理性能，將時脈速度增加至800MHz，軟體和650MHz產品相容。

新STM32MP1 MPU搭載800MHz ArmR Cortex-A7雙核心應用處理器和209MHz Cortex-M4處理器，具有優異的語音和音訊處理功能，解碼品質達到高解析度視訊級別，在神經網路和機器學習應用中，能夠帶來更強大的AI（人工智慧）功能，還能為Android系統提供更佳的使用者體驗。新產品整合運算及3D圖形加速器，兼具高效能即時控制和高整合度。

Qt資深副總裁Petteri Hollander表示，高人氣的Qt HMI工具包及其QML的GUI應用軟體可部署在STM32 MCU和STM32MP1平台上，在大幅降低開發成本的同時，加快客?產品出貨週期。ST和Qt的可擴充工具套件可以輕鬆利用STM32MP1的硬體資源，尤其是3D 硬體GPU加速器，為工業／物聯網應用帶來一個流暢的人機介面解決方案。

透過STM32MP1的靈活架構，新產品強化了程式碼安全保護功能，例如，身份驗證安全啟動、客?可使用一次性可程式熔絲，以及安全作業系統（OP-TEE，Open Portable Operating System Trusted Execution Environment：可信賴執行環境）。密鑰產生成器、數位簽章工具、STM32CubeProgrammer和硬體安全模組（STM32HSM）等整套安全工具，可將客?的加密數據安全地載入使用裝置。

OpenSTLinux Distribution為一個主線開源Linux作業系統， 具備在應用處理器內核心上執行軟體所需的全部基本構件，幫助客?加快開發週期，而現在又新增了Android開發者軟體包和雲端運算的支援。意法半導體將繼續積極參與Linux社群研發，堅持跟隨主線的策略。

Bootlin執行長Michael Opdenacker則表示，ST積極參與Linux?核心社群活動，帶給我們深刻的印象。Linux和STM32MP1同步推出將使此次發表會獲得更高的關注。我們認為，ST了解客戶喜好，主線版本支援開源專案，而且新版本可免費升?、零成本安全更新、支援研發社群，以及保護長期投資。享有相同的開源DNA，Bootlin很榮幸能成為ST授權合作夥伴，在這個平台裡提供全球客?工程和培訓服務。

除了STM32CubeMX和STM32CubeProgrammer等強大軟體工具外，現在STM32CubeIDE除錯器也可以在Cortex M-4?核心上使用。

授權合作夥伴的快速成長擴大了客?的研發能力，並加速STM32MP1系列MPU應用開發週期。除了嵌入式軟體和軟體開發工具外，合作夥伴還能在培訓和工程服務方面貢獻其專業知識。意法半導體與Phytec等多家模組系統廠商合作，滿足客戶對本地技術支援和系統靈活性的需求。

Phytec產品經理Yves Astein表示，STM32MP1產品系列持續擴大，加上大量的圖形處理功能和豐富的通訊介面，為Phytec的phyCORE-STM32MP1系統模組提供了工業級外部周邊，讓該模組成為人機介面以及各種即時互動應用的最佳選擇。這款PhyCore 系統級模組及長期維護服務可降低任何嵌入式設計的複雜性，同時與ST團隊良好關係使我們能夠按時將系統模組出貨，卻保客?設計安全。

意法半導體還與系統級封裝製造商Octavo Systems合作，滿足空間受限應用的設計需求。

Octavo Systems策略副總裁Greg Sheridan表示，我們很快意識到，Octavo必須開發一個STM32MP1的系統級封裝，利用ST的Cortex-M產品悠久的成功歷史來簡化微處理器的開發使用。OSD32MP1 SiP在一個18mmx18mm的微型封裝內整合STM32MP1、STPMIC1、DDR3、震盪器和無源元件，使微處理器像微控制器一樣容易上手，讓設計人員沒有任何生疏感。結合ST授權合作夥伴計畫的支援，OSD32MP1 SiP讓客?能夠在一款功能強大的微處理器上快速研發產品。

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