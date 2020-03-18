2020臺灣文博會喊卡！文化部今（18）日表示，由於展商受到國際原料停止供應、生產線停工斷鏈，以及獲邀國外創作者及買家無法來臺等因素影響，加上原場地下半年已無合適檔期，為維持臺灣文博會整體辦理品質及成效，決定今年臺灣文博會暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再研議是否辦理及辦理方式。

2020臺灣文博會原訂4月17日至26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦，惟因疫情影響，近期陸續有參展業者反映國外原物料無法到貨，恐影響產品製作期程，加上文博會屬大型展會活動，文化部參考中央流行疫情指揮中心發布之公眾集會因應指引，經審慎評估及協調後，決定今年暫緩舉辦。

臺灣文博會近年平均皆有來自逾25個國家、600多位業者參與，並吸引大量參觀人潮，2019年有逾35萬人次參與，且展會期間策辦多項論壇、媒合會等活動，業者、買家及參與民眾間互動頻繁。

文化部表示，基於前述參展業者建議與風險評估結果，今年臺灣文博會先行暫緩舉辦。為保障參展業者權益，文化部已責成執行單位將全額退還業者已繳納攤位費用。此外，國內參展業者若有因受疫情衝擊發生營運困難者，可依「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」申請減輕營運衝擊補助（包括「減輕營運困難補助」及「因應提升補助」）、貸款利息補貼等紓困措施，以減輕疫情期間營運負擔。

(工商 )