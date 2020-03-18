新冠病毒席捲全球，連帶引起美陸政治口水戰。為了反駁陸外交部發言人趙立堅在無證據下指控美軍帶疫情進入武漢，川普對於病毒名稱一改先前模糊立場，在推特上直稱「中國病毒」，並於17日在白宮記者會上解釋，病毒確實來自大陸，這是非常準確的用詞。

據美媒《國會山莊報》報導，川普17日在記者會上被問到對於使用「中國病毒」而遭批評的回應、以及是否會繼許使用此一詞彙時，川普表示會使用「中國病毒」是因為這是病毒的來源地，「病毒確實來自中國，所以我想這是個非常準確的用詞」，並強調不喜歡大陸指稱病毒是美軍帶入的說法，美軍沒有將病毒傳給任何人，表示北京質疑美軍帶入病毒才是對美軍的污名化。

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

隨著新冠病毒散播全球，世界關注病毒起源。雖然大陸防疫專家鍾南山曾稱「疫情首先出現在大陸，但不一定源於大陸」，引起討論；而美共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）首開第一槍，稱病毒為「中國病毒」，引起陸不滿；而隨著美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）坦承部分流感死者真正死因可能是新冠肺炎後，陸外交部發言人趙立堅藉題發揮，稱「美軍可能帶疫情進入武漢」，引起美陸政治口水戰。

川普對於新冠病毒起源一度表態模糊，先前他在全國演說時稱病毒為「外國病毒」，而在趙立堅爭議發言剛出現後，14日表示他先前與大陸國家主席習近平討論疫情時指出，「大陸知道它們從哪來，我們也都知道它的來源」，但當時並為直稱病毒起源於大陸。

(中時電子報)