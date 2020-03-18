交通部觀光局表示，針對受理公協會申請觀光業轉型培訓案，已分別於12日、15日及17日召開3次審查會議，總計審查25案、通過21案，預計培訓4,204人，包括旅行業8案、導遊及領隊人員6案、旅宿業5案及其他公協會2案，補助金額總計逾6200萬元。

觀光局表示，配合交通部修正發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，就公協會所遞交的轉型培訓申請專案採隨到隨審制，希望加速提供觀光產業人員轉型培訓機會，協助業者紓困。

此外，經審核通過的轉型培訓計畫，觀光局將於每周五下午3點公告於觀光局行政資訊網人才培訓專區，以利業者及參訓人員報名。為協助公協會加速提出申請計劃書，觀光局已擬定計畫書範本供公協會參考，已同步公告於前述專區，俾利公協會利用提出申請。

觀光局表示，交通部長林佳龍十分重視此次人才培訓方案，希望能加速實施。觀光局依「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」即到即審，全力協助觀光相關產業度過瓶頸階段，同時促進產業人才轉型升級。

(時報資訊)