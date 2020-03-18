智原(3035)宣布，推出系統級靜電防制服務，目前智原已成功於工廠自動化等ASIC專案採用該方案，滿足客戶的系統級靜電放電(System-level ESD)規格需求，進而加快客戶量產時程。

智原深耕晶片、封裝、電路板的協同設計，在電路板布局設計上，可額外提供客戶系統級靜電設計指引文件，以避免潛在的設計弱點；同時可進行必要的系統級訊號雜訊電性分析，以判定最佳的設計方案。此外，智原設置的可靠度實驗室亦可提供「一站式系統級靜電放電測試服務」，滿足客戶系統級靜電相關評估與測試的需求。

智原營運副總經理王志恆表示，有別於業界一般只提供晶片層級ESD服務，智原新增的系統級靜電防制服務方案可進一步協助客戶排除系統級靜電問題，達到順利量產的目的，智原藉由創新的ASIC(客制化晶片)專業能力，持續與客戶合作，並為日益增長的品質需求不斷地提供最有效率的解決方法，有利於客戶搶佔市場先機。

(時報資訊)