《股利-鋼鐵》新光鋼去年EPS 0.39元，擬配息0.8元 10:012020/03/18 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼鐵流通業者新光鋼(2031)去年獲利下滑，EPS 0.39元，擬大方派發每股現金股利0.8元，以今早股價20.9元計，殖利率約為3.8%。 去年鋼市不振，鋼價走跌，新光鋼營收及獲利均下滑，2019年營收84.77億元，稅後淨利約為1.18億元，每股盈餘為0.39元。董事會核准去年度每股配發現金股利0.8元，將呈送股東會承認，訂於6月11日舉行股東會。 今出首季鋼市緩步回溫，新光鋼2020年1-2月營收13.82億元，較去年同期增加6.68%。 (時報資訊) #新光鋼 #鋼鐵 #EPS #獲利 #鋼市 #股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南河靜鋼廠5月盤價調降7.76％ 中鋼：將加劇亞洲鋼市震盪 04:102020/03/14 產業特刊 龍巖去年EPS5.48元 大陸溫州瑞安陵園一期即將完工 04:102020/03/14 產業特刊 聯強去年EPS 創八年新高 04:102020/03/14 證券．權證 六角去年好賺 營收獲利締雙高 04:102020/03/14 證券．權證 禾聯碩連四年賺逾一股本 擬配息8元 04:102020/03/14 證券．權證 士電 去年EPS歷史次高 04:102020/03/14 證券．權證 2019年報出爐－台虎獲利衰 EPS 4.04元 04:102020/03/14 證券．權證 面對歐洲疫情 美國關門 中國開門 04:092020/03/15 焦點新聞 國泰金法說 國壽獲利成焦點 04:092020/03/15 財經要聞 《股利-鋼鐵》榮剛擬配息0.5元，殖息率3.85％ 10:342020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美股飆千點道瓊期又殺！台股反彈無力 早盤由紅翻黑 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 即時 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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