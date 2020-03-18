鋼鐵流通業者新光鋼(2031)去年獲利下滑，EPS 0.39元，擬大方派發每股現金股利0.8元，以今早股價20.9元計，殖利率約為3.8%。

去年鋼市不振，鋼價走跌，新光鋼營收及獲利均下滑，2019年營收84.77億元，稅後淨利約為1.18億元，每股盈餘為0.39元。董事會核准去年度每股配發現金股利0.8元，將呈送股東會承認，訂於6月11日舉行股東會。

今出首季鋼市緩步回溫，新光鋼2020年1-2月營收13.82億元，較去年同期增加6.68%。

(時報資訊)

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