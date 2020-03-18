美國國務卿蓬佩奧昨（17）日證實，有幾名國務院員工的新冠肺炎病毒檢測結果呈現陽性，他強調這些員工不多，5隻手指頭數得出來。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日在國務院記者會上證實，院內有幾名員工新冠病毒檢測結果呈現陽性，他強調結果呈現陽性的員工人數不多，「一隻手數得出來」。

蓬佩奧並未說明檢測結果呈現陽性的確切員工數目，也未透露這些員工任職的單位，或者是否已回到美國，只提及已對美國外交官祭出旅行限制令。

他說，國務院已遵照要求所有美國人進行的防疫措施回應。

蓬佩奧也表明自己身體狀況「非常好」，不過並未透露自己是否已進行新冠病毒檢測。

美國國防部16日也傳出37名員工及家屬確診新冠肺炎，為防堵疫情擴散，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）及副部長諾奎斯特（David Norquist）已緊急分開辦公。

(中時電子報)