LINE 正式宣布，即日起用戶可以用 Google 所開發的虛擬個人助理「Google 助理」聲控 LINE 通訊軟體發送、讀取訊息。Android 6.0 以及 LINE 10.4.0以上版本的用戶可適用。

台灣用戶高達 2100 萬的即時通訊平台 LINE 宣布，3 月 17 日起使用 Android 手機的 LINE 用戶可以透過聲控傳送 LINE 訊息給好友，在 LINE 上收到的訊息也可以請「 Google 助理」讀出來。不過在現階段聲控傳送訊息僅支援一對一的文字對話，也僅限於日文和英文。

使用「 Google 助理」傳收 LINE 訊息相當簡單，如果要傳送訊息，只要啟動手機中的「 Google 助理」，說出指令「 Hey Google ，傳送 LINE 訊息給某某人（好友名稱）」；如果要讀取訊息，說出指令「 Hey Google ，幫我唸出LINE收到的訊息」，就能確認訊息內容。當用戶在開車、在廚房做菜、照顧嬰幼兒、或是其他無法空出手來操作手機時，只要透過聲控就可操作 LINE 。

(中時電子報)