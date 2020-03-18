苗栗2石虎3月中旬順利野放，野生動物急救站記錄了牠們成長歷程，影片曝光感動眾人。（摘自野生動物急救站）

三隻小石虎的成長紀錄

三隻小石虎的成長紀錄（影片來源：野生動物急救站）

還記得去年9月在苗栗公館2隻落單的幼年石虎兄妹的嗎？牠們經過善心人士、苗栗縣府、林務局、農委會，協力合作、細心照料下長大了，野生動物急救站3月中旬讓石虎哥哥與另隻苑裡石虎回歸山林，將照養過程用影片記錄下來，石虎成長歷程曝光，感動不少人。

2019年9月有民眾在苗栗公館水溝中，發現2隻落單的幼年石虎兄妹，2周後又有民眾在苑裡撿到1隻失親的小公石虎，3隻石虎寶寶經獸醫健檢後，被苗栗縣府農業處送到南投特生中心的野生動物急救站，由照養員細心照料，並進行野放訓練，3月中旬石虎哥哥與苑裡石虎順利野放。

「石虎寶寶就像是披著天使外衣的小惡魔。」野生動物急救站表示，由於公館石虎兄妹年紀較小，剛開始喝不慣代奶，吐出來比餵進去的多，照養員為了讓兄妹倆好好喝奶、減少銘印效應，穿著餵奶裝還要盡量讓自己看起來「不成人形」，在溼熱的季節裡，與倔強的小石虎完成餵奶攻防，往往已是臭汗淋漓。

直到小石虎們長牙，開始練習吃碎肉塊，照養員總算「出運」了，野生動物急救站指出，當身上的小捲毛換成平順亮麗的毛大衣，小石虎們不再需要照養員密集照顧，便開始進行野放訓練，從最小的提籠到寬闊的野放訓練籠，石虎哥哥與苑裡石虎一路過關，繫上辨識項圈後先行野放，石虎妹妹則還在訓練中。

野放日來到，在「野生動物急救站」臉書貼出的影片中可見，野放人員將籠門開啟、石虎們出籠，原以為牠們會急奔至大自然的懷抱，不料石虎們先是探了探頭，出籠後不約而同在人員面前稍停了腳步，彼此互看最後一眼，才奔向美麗的山林。

(中時 )