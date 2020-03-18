台灣政壇近日因民眾黨不倫戀案鬧得沸沸揚揚，如今又有北市議員遭人爆料，與北市府官員「關係不單純」，並遭拍到多次進出同一華廈，據傳北市府一起人事案也與他們有關，負責的關係引人遐想。

今日王浩出面駁斥，表示周刊爆料皆非事實，並出示多張對話截圖，證明自身清白。

王浩提出三點表示，第一，柯文哲市府對於人事案一向秉持公平、公正、公開原則，一名議員的話語無法影響，柯市長就連質詢內容都不一定聽得進去，更何況是人事案。

第二，議會規則中，並不是一位議員就可以做決定，社會局的預算也不是他可以進行施壓刁難的，而該事也是陳雪慧主動要求，而非王浩強迫，並拿出對話截圖佐證。

第三，周刊所指的住處為一個陳情個案，該案因為個人問題，足不出戶，因故王浩前往關心、了解，又因該案是女性，且有家庭問題，所以特別邀請家暴中心主任一同前往，而周刊含沙射影，隨意影射，對於該案件恐有不良影響，且對涉案的市府人員甚為不公。

(中時電子報)