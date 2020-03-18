美國前副總統拜登今天贏得民主黨佛羅里達州與伊利諾州初選，大勝對手聯邦參議員桑德斯。

根據電視台預測，在今天初選3州中擁有最多黨代表票的佛州，77歲的拜登（Joe Biden）擊潰78歲的桑德斯（Bernie Sanders），伊利諾州初選也輕鬆獲勝。

而在今天初選的另一州亞利桑那州，中間派拜登的民調同樣高於左派的桑德斯。

民主黨若能在佛州、伊利諾州之外再拿下亞利桑那州，爭取代表民主黨出馬、在11月挑戰現任總統川普的初選之路上，就可取得幾乎難以超越的領先地位。

(中央社)