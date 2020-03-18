拜登再傳捷報 佛州伊利諾州初選勝出 10:572020/03/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前副總統拜登今天贏得民主黨佛羅里達州與伊利諾州初選，大勝對手聯邦參議員桑德斯。 根據電視台預測，在今天初選3州中擁有最多黨代表票的佛州，77歲的拜登（Joe Biden）擊潰78歲的桑德斯（Bernie Sanders），伊利諾州初選也輕鬆獲勝。 而在今天初選的另一州亞利桑那州，中間派拜登的民調同樣高於左派的桑德斯。 民主黨若能在佛州、伊利諾州之外再拿下亞利桑那州，爭取代表民主黨出馬、在11月挑戰現任總統川普的初選之路上，就可取得幾乎難以超越的領先地位。 (中央社) #初選 #伊利諾 #拜登 #伊利諾州 #民主黨 也許您會感興趣 國際熱門新聞 一夕改稱「中國病毒」川普自曝翻臉關鍵 - 國際 川普錯了！疫情大爆發 美狂輸韓國這2步 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 時事 英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫 - 國際 驚！美國務院多人新冠肺炎檢測呈陽性 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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