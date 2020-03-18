民眾黨29歲新秀蔡宜芳，因擁有甜美臉蛋姣好身材被封為「爆乳甜姐兒」，近來爆出與柯文哲心腹張益贍共赴摩鐵3小時，事後為逾越分際道歉，但「沒有發生的事就是沒有發生」，強調絕無認愛，仍難平外界輿論批評，而她的知名直播主好友RJ，在節目上表示心疼，更揭其在民眾黨的內幕，爆她被內鬥得「很不堪」。

對於蔡宜芳入民眾黨、北上競選的歷程，RJ早前在直播中大嘆這飯碗不好捧，直言蔡宜芳進柯的團隊「有那麼如意嗎？」，其實並非外界想的簡單，解釋對於已在團隊的人來說，突然有人插進來，彷彿是來蹭柯文哲，「什麼難聽話都有」，然這些沒能讓蔡宜芳打退堂鼓，她仍堅持追隨柯P，做的盡力。

RJ也說，蔡宜芳孤身北上住在親戚家，出來競選也是賭上政治生命，幫著民眾黨鋪路，一心為柯文哲及黨付出，RJ想起當時蔡宜芳說要選立委，還勸她要想清楚，因為這回是上台北選，「妳在高雄跟人家承諾這麼多，結果妳出來台北選立委，那等於說妳回不去高雄了妳知道嗎？」，而蔡宜芳點頭表示已經想清楚了。

RJ最後更感慨，若蔡宜芳是自己的女兒的話，「我就叫她回家了，絕對不讓她去面對這些事」，但如今蔡宜芳就是必須自己去面對，直言在這其中，看到了她的倔強，更爆「有時候聽到內部鬥爭也把她鬥得很不堪，她其實還是滿正面的去面對每一天」。

(中時電子報)