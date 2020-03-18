歐陽靖將返台，卻被網友私訊「不准回台灣」。(圖／翻攝自臉書)

旅居日本的女星歐陽靖，14日宣布好消息，和日籍攝影師男友RK結婚，且已懷孕5個月，她也透露25日將會返台一段時間，並做好自主居家檢疫14天，不過仍收到少數網友私訊她「不准回台灣」、「不要把病毒帶回來」，讓她難過到哭紅眼，直言「我想媽媽，也想讓孩子在安全的地方成長。﻿」

歐陽靖表示，在日本她為了孩子，把自己保護地很好，「出門一定戴口罩、洗手洗到手破掉」，即使這樣她也無法擔保會不會被感染，而先生為了奶粉錢，也不可能放棄所有工作足不出戶，所以她能做的，就是確保自己不會影響到別人，所以回台灣後，絕對會乖乖遵守規定，在家隔離14天後才會出門。

而才新婚的她，不知道要挺大肚子跟先生分開多久，生產時，更不知道先生有辦法陪在身邊嗎？想到這雖然有點難過，但她相信風雨總會過去，但仍有少數網友私訊她，以嚴厲字句要她「不准回台灣」、「不要把病毒帶回來」，讓她眼睛都哭紅難過說：「感覺自己似乎做錯了什麼？我想媽媽，也想讓孩子在安全的地方成長。﻿」

歐陽靖坦言能理解大家為何這麼討厭「從國外回來的人」，因為比起疾病造成的後遺症，不明恐懼對人影響更大，「這個世界被搞得亂七八糟，但始作俑者不承認、不道歉，大家也忘記咎責了。」網友也紛紛安慰她，要她別理酸民的話。

(中時電子報)