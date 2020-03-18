一名橫行南部的陳姓毒販為防止遭黑吃黑，平時槍彈不離身，但因行徑囂張遭到高雄市警鳳山分局盯上，幹員日前獲報陳嫌藏匿於屏東，荷槍實彈埋伏時遇到陳嫌，竟意圖開車衝撞幹員，遭警方連轟15槍後，嚇得全身發抖乖乖就逮，警方當場在他身上搜出已上膛的手槍與子彈毒品，讓人捏一把冷汗。

陳姓毒販發現行蹤露餡,意圖開車衝撞幹員後遭連轟15槍乖該束手就擒。(戴志揚翻攝)

鳳山分局偵查隊日前接獲線報，陳姓嫌犯因毒品案遭到通緝，暗中都在屏東住處販毒，於是動員警力進行長期跟監，經報請屏東地檢署指揮偵辦後，多日埋伏陳嫌屏東住處附近。

未料料陳男駕車回家時發現警方行蹤，竟駕車加速衝撞警方意圖脫逃，埋伏幹員立刻對著車輪連開15槍，大喝喝令陳男停車投降，他才嚇得高舉發抖的雙手投降。

陳姓毒販發現行蹤露餡,意圖開車衝撞幹員後遭連轟15槍乖該束手就擒，警方在他包包內搜出大批槍彈。(戴志揚翻攝)

警方在發車內搜索後，發現他隨身攜帶提包中，竟藏有一把已上膛手槍，住處又查扣另1把手槍、彈夾5個、子彈73發與安非他命毒品，令警方捏一把冷汗。警訊後將陳男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。

(中時電子報)