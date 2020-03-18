美國FED自3月3日以來連續降息計6碼，但美元指數近日來走勢不貶反升，今早美元指數再站上99.56。匯銀指出，由於美元指數是6種貨幣對美元匯率變化的幾何平均加權值。其中歐元權重最大，超過50%，而歐元自3月9日以來出現明顯的貶值走勢，歐元在3月9日兌美元匯價仍維持在1.14元，但今天早盤一度貶破1.1元，盤中匯價來到1.0993元。歐元的急貶，造成FED雖然連降6碼，但美元指數卻不貶反升，若歐元貶勢不止，美元指數很快就會觸及100的水位。

在美元指數走高，新台幣匯價今天表現偏強，早盤以30.28元開出，貶值3分，但開盤後匯價由貶轉升，盤中一度升破30.2元，最高匯價來到30.198元，升值5.2分。

歐洲央行藉歐元貶值來讓歐元區經濟回復生機，匯銀預期歐元兌美元匯率今年內就可能貶值至接近1比1的水準。但匯銀認為，歐元貶值速度如果過快，歐央的如意算盤可能打不響。

歐央總裁拉加德日前表示，油價下跌是一個重要的通膨下行風險，她預計主要通膨指標將在未來幾個月大幅下跌。

(時報資訊)