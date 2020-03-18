波音正在向美國政府尋求援助，以及受標普調降債信評級影響，周二波音公司股價收跌4.22%，為124.14美元，盤後繼續重挫9.54%，報112.30美元。

標普公司周二將波音公司的債信評級由「A-」大舉調降至「BBB」，已接近垃圾債等級，並將之列入負面觀察名單，標普表示，737 MAX飛機復飛遙遙無期，以及新冠狀病毒演變成全球大流行疾病造成的衝擊，將導致波音的現金流不斷惡化。標普將波音列入負面觀察名單，意味著波音可能再遭降級，遲早會被打入垃圾債。

在美國總統川普表達支持之意後，波音稍早前對美國政府為航空業提出的600億美元紓困案表達感激。在新冠肺炎疫情延燒之際，這項方案提供多項援助措施，包括為航空業提供貸款擔保等。波音對川普政府的救援表示感激，並表示波音獲得的所有流動性將用於支付款項給供應商，以維持供應鏈體質。

(時報資訊)