交通部觀光局因應新冠肺炎疫情衝擊，陸續受理觀光業者申請相關紓困方案。觀光局指出，截至16日止，編列12億元預算的「協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼」項目，已有43件申貸成功案件，融資貸款金額總計近3.97億元。

觀光局表示，編列7億元預算的「旅行業停止出入團補助」，截至16日已受理278家旅行社提出1044團申請。編列3億元預算的「入境旅行社紓困補助」，則已受理44家旅行社提出292團申請。

而編列2億元預算的「旅行業接待陸團提前離境補助」，已於2月29日截止申請，共有24家旅行社、58團次提出申請。觀光局表示，截至3月16日止，已核定撥付42團次、核撥率已超過7成，預計於3月31日前全數核撥完畢。

觀光局指出，為讓各銀行能積極協助觀光產業，除已於4日邀集旅行業、旅館業及觀光遊樂業辦理說明會，6日亦再次發文金管會及銀行公會，強調政府雨天不收傘精神，希望各銀行能積極協助各貸款申請案件。有融資需求的觀光產業，均可向各金融機構授信窗口申辦。

(時報資訊)