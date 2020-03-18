1.華邦電(2344)：昨獲外資轉買超4,208張，帶動早盤股價彈升至11.9元、漲幅近3.5%。
2.廣穎(4973)：外資連四個交易日逆勢加碼買超計1379張，早盤股價跳漲4.5%、以21.9元開出。
3.宇瞻(8271)：昨外資終結連5日賣超、轉買超408張，激勵早盤股價彈升逾3%。
4.南茂(8150)：擬配息1.8元，董座對今年營運展望樂觀，昨外資再轉買超，帶動股價彈升逾1.5%。
5.京元電子(2449)：法人認為短線疫情並不影響5G長線發展，營運後勢仍看好，早盤股價漲逾1.5%，站穩30關。
6.台積電(2330)：ADR昨夜大漲8.11%，不理外資昨持續賣超，早盤股價一度彈升至272.5元。
7.泰鼎-KY(4927)：配3元股利創新高、昨獲三大法人聯手買超2,616張，激勵早盤股價漲逾4.5%，收復50關。
8.聯茂(6213)：去年每股賺8.13元，大幅優於107年的5.86元，激勵早盤股價強彈近5.5%。
9.南電(8046)：昨獲外資、投信聯手買超2408張，帶動早盤股價彈升逾4%，收復5日線。
10.和鑫(3049)：獲外資連三日買超，早盤隨勢彈升逾3%。
11.聯合再生(3576)：2月營收月增58%、3月展望正向，外資近期相對偏多操作，早盤股價隨勢彈升逾4%。
12.可成(2474)：首度實施庫藏股，擬買回2.5萬張，股價抗跌走高逾2%。
13.雙鴻(3324)：去年賺逾1股本，每股純益11.71元，創新高，多方歡呼上攻3%。
14.國產(2504)：庫藏股上路救股價，早盤大漲9%。
15.巨大(9921)：東奧副主席確診新冠肺炎加溫奧運延期議題，股價受驚走跌，恐測試前低。
16.鈊象(3293)：宅經濟使得手機遊戲受惠帶動營運成長，季線有守相對抗跌，今早走揚強於5日線上。
17.勤誠(8210)：獲利、股利創新高，投信連3日買超，早盤上漲近3%。
18.M31(6643)：今年獲利上看雙位數成長，昨起祭庫藏股，外資連3日買超，股價反彈漲逾4%。
19.旺宏(2337)：記憶體題材相助，晨盤再度點燃漲勢，力漲近2%。
20.長榮航(2618)：人事成本扛不住，實施專案無薪事假，早盤帶量重挫逾7%，再摔波段新低點。
21.長榮(2603)：外資昨回頭大買超逾8千張，股價續反彈上攻。
22.原相(3227)：CIS續缺貨以及宅經濟大發，投信相挺，晨盤續走揚近2%。
23.奇鋐(3017)：外資、投信連2日買超，早盤上揚近2.5%。
24.傳奇(4994)：手遊使去年轉盈、EPS為4.48元，三大法人昨擴大買超，今早跳空漲停開出。
25.聲寶(1604)：處份土地挹注，去年EPS為2元，今年擬配息1.5元，早盤應聲漲逾4%。
26.大亞(1609)：17日實施庫藏股，預計買回萬張股票，早盤小漲。
27.耿鼎(1524)：決議減資8%，每股退還現金0.8元，受此激勵，早盤股價漲逾7%。
28.網家(8044)：宅經濟發威，助攻網購業績，早盤彈升逾3%。
29.為升(2231)：三大法人連3日賣超，早盤在低檔徘徊、跌幅逾5%。
30.正峰新(1538)：早盤空軍壓境，打入跌停，為近1年來新低。
31.台塑(1301)：去年EPS 5.86元、擬配息4.4元，雙創4年新低，早盤聞訊下殺3%，改寫逾4年低價。
32.璟德(3152)：去年擬配息8.43元，高股息題材吸引買盤搶進，早盤急拉漲停鎖住，站穩200元大關。
33.基亞(3176)：子公司轉投資取得新冠肺炎病毒檢測試劑盒之歐盟CE認證，激勵早盤跳空漲停鎖住，重返40元。
34.智易(3596)：去年EPS達6.85元，並擬配息4.7元，獲外資連3買相挺，早盤彈升6%，堅守60元。
35.泰博(4736)：法人看好今年營運成長動能強，獲外資及投信連2買，帶動早盤飆漲停，躍上5日線。
36.永日(4102)：昨獲投信買超600張，早盤衝高大漲近9%後，漲幅收斂至3%，力保20元及五日線。
37.毛寶(1732)：防疫題材不敗，吸引外資及自營商偏多操作，早盤放量強彈5%，衝上月線。
38.貿聯-KY(3665)：108年EPS 15.54元，擬配息9元，早盤返回150元，漲幅3%。
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