美國政府與央行進一步聯手出招，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，激勵隔夜美股強勁反彈，但夜盤美股期貨再度反向操作，使投資人保持警戒，周三香港股市震盪劇烈，恆生指數開跌1.03%，為23023.34點，但在黃金股、大陸醫藥股大漲帶動下，目前恆指拉回至平盤附近。國企股(H股)開跌1.41%，目前微跌0.06%。

(時報資訊)