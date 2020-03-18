《港股》信心不足，恆指走勢震盪 10:182020/03/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府與央行進一步聯手出招，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，激勵隔夜美股強勁反彈，但夜盤美股期貨再度反向操作，使投資人保持警戒，周三香港股市震盪劇烈，恆生指數開跌1.03%，為23023.34點，但在黃金股、大陸醫藥股大漲帶動下，目前恆指拉回至平盤附近。國企股(H股)開跌1.41%，目前微跌0.06%。 (時報資訊) #恆指 #開跌 #走勢 #美國政府 #聯手 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫大作戰 美國官民聯手抗疫 22:402020/03/14 財經 《港股》聯準會降息、重啟QE，恆指跌破24000點 11:082020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 財經 《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 財經 G7視訊峰會 聯手救經濟 04:102020/03/18 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－六央行聯手救市 黃金價格反彈 04:102020/03/18 證券．權證 龍華科大聯手CSBio抗疫 04:102020/03/18 投資理財 《美股掃瞄》政府央行聯手救市，美股強勁反彈 08:352020/03/18 財經 《金融》TAROBO：全球央行聯手救市，從政策面找產業復甦拐點 09:262020/03/18 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美股飆千點道瓊期又殺！台股反彈無力 早盤由紅翻黑 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 即時 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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