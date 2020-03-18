繼台灣文博會喊卡之後，2020台北國際書展也決定停辦！文化部今（18）日表示，書展因應疫情，原從1月延至5月，但目前疫情仍未緩解，若再延期，將與下半年其他國際書展重疊，也與2021台北國際書展籌辦時間太近，綜合評估後，文化部與台北書展基金會共同決定2020台北國際書展停辦。

書展基金會將退還參展單位已繳納全額展位費，國內業者也可申請文化部公告之紓困補助。已預購門票者，即日起至5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，不另扣手續費。

文化部長鄭麗君表示，文化部將以「防疫為重、紓困並行、振興在後」，配合中央流行疫情指揮中心，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。文化部將研議以其他方式推廣閱讀，鼓勵民眾於防疫期間多購書閱讀。

文化部表示，每年年初在台北世貿中心舉辦的台北國際書展迄今28屆，歷年來皆吸引約50國、600多家參展單位與會，並有近60萬參觀人次。惟因疫情影響，世界各大書展皆陸續宣布停辦，且國際疫情上升，本屆書展主題國韓國及其他旅遊疫情建議等級第三級國家之民眾來台皆須先居家檢疫14天，國際參展單位及各國作家恐無法與會，版權交易、閱讀活動及各出版社銷售業績勢必均將受到影響。

國內參展業者因受疫情衝擊發生營運困難者，可依「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」申請減輕營運衝擊補助（包括「減輕營運困難補助」及「因應提升補助」）、貸款利息補貼等紓困措施，以減輕疫情期間營運負擔。已預購門票者，即日起至5月31日前，也可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，不另扣手續費。

(工商 )