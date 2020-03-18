聲寶去年第二季認列處分台中倉庫利益3.61億元挹注下，EPS回升至2元，17日董事會決議每股配現金股利1.5元，配息率75％。聲寶董事會加速活化土地資產，計畫出售林口廠斜對面倉庫6千坪土地，帶旺今（18）日以17.20元開出，上漲0.85元，目前股價持續上漲，漲幅超過6％。

聲寶去年跨足餐飲業，在聲寶林口智慧宅開設首家莞固和食，轉投資東源物流營收增加，去年合併營收比前年多增加4千萬元而達71.16億元，營業利益2.98億元，雖去年第四季認列匯損2千萬元，加上轉投資事業收益不如預期，但憑藉出售台中倉庫土地獲利3.61億元挹注，全年淨利歸屬母公司7.39億元，EPS從前年1.52元回升至2元。聲寶17日董事會通過每股配發現金股利1.5元外，也敲定6月12日召開股東會，全面改選4席董事、3席獨董。

聲寶近年加速活化土地資產腳步，17日董事會還通過聲寶林口廠斜對面倉庫占地6千坪不動產處分案，將委託專業顧問公司辦理公開標售作業。

至於聲寶林口廠土地12公頃（約4萬坪），聲寶計畫提供土地開國際標，分階段開發為創新產業園區或科技園區，廣邀國際產業進駐，也可以幫企業量身訂做。

聲寶表示，聲寶因應林口廠未來開發需求，在台南購地建新廠，台南廠預計今年取得工廠使用執照，洗衣機及空調等大家電及空氣清淨機等產品生產線設備，今年會逐步搬遷至台南廠，冰箱產線未來將搬遷至台南廠繼續生產。

(工商 )