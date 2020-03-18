新冠肺炎疫情蔓延，台灣這幾日確診病例不斷上升，境外移入病例創新高。資深媒體人唐湘龍提到台灣疫情時，指出2月份死亡人數逾1.6萬人，但也強調沒有任何揣測，並提醒大家提高警覺。

唐湘龍在節目《少康戰情室》中表示，現在全球疫情太複雜，加州大學日前研討會也達成共識，指稱「今天的美國就是上個禮拜的義大利」，專家們認為，已錯過最好的防疫時間時間點，政府沒辦法，只好給老百姓「安慰劑」，義大利死亡率甚至達7%，但英國、瑞典卻鴕鳥心態，想要粉飾太平。

台灣目前案例多為境外移入，唐湘龍指出，今年2月，台灣死亡人數1萬6211人，去年這個時間，是1萬3352人，過去每年也都保持1萬3、1萬4，今年2月增加一成多，「我不知道什麼原因，我沒有任何揣測，我只是說，任何這種無可解釋的，突然間死亡，沒有天災、沒有地震，今天我們的流感率甚至很低，這種數字跟美國之前的數字，出現了一些奇奇怪怪的死亡病症的時候，我都會覺得很好奇。」

唐湘龍提醒大家不要掉以輕心，也不要去肉搜，若真的認識一些染病的，如從國外回來的，像是案59的高中生，這些情況都會讓人很擔心，「我不敢說社區感染不會來，大家警覺高一點」。

(中時電子報)