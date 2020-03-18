大陸外交部今（18）日宣布，驅逐《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等美國3大報記者，對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示遺憾，希望北京重新考慮。

美國之音報導，大陸外交部今日宣布三項措施，要求《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《時代周刊》、美國之音等5家美國媒體的駐陸分社申報境內工作人員、財務、經營、所擁有的不動產信息書面資料；要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》3報年底前記者證到期的美籍記者於10日內交還記者證；此外針對美方對大陸記者在簽證、採訪等方面採取的歧視性限制措施，北京也宣布將對美記者採取對等措施。其中第2項措施形同驅逐《紐時》等3大報記者。

大陸外交部指出，這些措施是針對美方先前一系列限制大陸記者措施的反制動作。美國務院今年2月將新華社、中國國際廣播電台、中國環球電視網、《中國日報》、以及《人民日報》海外版等5家媒體指定為「外國使團」，在北京因不滿《華爾街日報》一篇評大陸為「東亞病夫」的文章而驅逐該報記者後，美國務卿蓬佩奧2日又宣布限制這5家媒體駐美分社人員上限，北京將此解讀為「變相驅逐」。

針對北京驅逐3大報記者，蓬佩奧周二回應，「這不是蘋果比蘋果」，指出華府限制大陸宣傳機構與北京打壓美國自由媒體不能相提並論，因為記者在美國問問題，他都會給予答案，但是大陸境內並不存在這樣的自由。

他重申，美方限制的大陸媒體是北京政府宣傳機構的一部分，他對於北京今日的舉措感到遺憾，希望陸方重新考慮，他說，「自由新聞對大陸人民有好處，在全球挑戰嚴峻的時刻，更多的訊息及透明度會拯救更多生命。」

(中時電子報)