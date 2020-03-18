大學甄選入學委員會今天表示，今年大學「個人申請」招生3月23日起受理報名，有69所大學共計有2154個學系（組）參與，招生名額總數為5萬5267個、離島外加名額268個、原住民生外加名額3272個。

大學甄選入學委員會提醒，若有個案考生受疫情影響無法參加各校在4月15日至5月3日舉行的二階甄試，或因大學校系受疫情影響且無備援試場，而無法辦理甄試時，將啟動應變機制。各大學校系啟用應變機制的時機、應變機制所調整甄試項目及佔分比例之應變方案，將於3月20日上午9時起公告於甄選委員會個人申請網頁「防疫應變專區」。

今年大學「個人申請」報名，從3月23日至3月24日每日上午9時起至下午9時止，一律採用網路報名。每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60％。

報名參加「個人申請」招生的每一位考生，皆應至甄選委員會網站（www.cac.edu.tw），自行設定個人專屬密碼。這組密碼係為報名、應屆畢業生查詢在校成績證明、篩選結果(及分發結果)查詢、上傳審查資料、登記志願序等系統所需輸入的證號，應妥善保管，切勿將密碼告知他人。

報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月31日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

(中時 )