基亞(3176)澳洲子公司TBG Diagnostics Limited (ASX: TDL)旗下轉投資的廈門德必碁生技(廈門德必碁)所開發的新冠病毒核酸檢測試劑已取得歐盟CE認證，而這項認證代表廈門德必碁所生產的新冠肺炎檢測試劑，能在接受歐盟CE認證的國家中以體外檢測試劑(IVD)的資格銷售。

TBG Diagnostics Limited (TBG診斷公司)，為澳洲上市並專注於核酸檢測的生物技術公司，在大陸、美國及台灣均設有轉投資或子公司，該公司開發的HLA的產品已取得體外試劑(IVD)認證並行銷全球22個國家。其中，廈門德必碁為TBG診斷公司在中國大陸的轉投資公司，從事檢測試劑開發、製造與銷售。本次取得歐盟CE認證的檢測試劑所利用的是RT-PCR (q-PCR)技術平台，需搭配RT-PCR設備使用；而TBG診斷公司在台灣的子公司則已開發出取得CE認證的Q6000 RT-PCR 機器，隨時可以出貨。

新冠病毒蔓延全球，目前全球已有超過18萬人確診，其中非大陸地區的確診人數已超過十萬人，歐洲各國在近日的確診人數更是劇烈增加。而提供準確、方便並獲得認證的新冠病毒檢測試劑，有助於各國檢疫的效率，進而防堵疫情的蔓延。

基亞集團除了轉投資的廈門德必碁的新冠病毒核酸檢測試劑取得歐盟CE的認證外，台灣的高端疫苗也已經向食藥署提出新冠肺炎RT-PCR檢測試劑的申請，並與美國國家衛生研究院合作開發新冠肺炎的疫苗。

(時報資訊)