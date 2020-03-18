高雄地政局18日上午10時，進行今年第一次的土地公開標售，為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情，有史以來第一次，透過臉書直播，要讓被限制進到現場的人，也能隨時掌握開標狀況，由於10標土地都有人競標，有機會揮出全壘打。

高雄地政局土開處副處長莊仲甫，今日上午10時10分左右，宣佈共有47個標封參與競標，10標建地，每標都有人競逐，如果沒有出現廢標的話，脫標率有可能揮出全壘打。

目前正在開標中，高雄地政局長黃進雄表示，這是有史以來的第一次，為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情，首次透過臉書直播開標現場，包括工作人員在內，只允許50人進場，每人都有量體溫、簽名、對號入座，萬一有事時，才可以完全追蹤。

他說，當年SARS發生時，那一年，高雄地政局標售土地，全年只標出3.9億元，那時「真的很慘」。

黃進雄表示，根據現場掌握的狀況，如果沒有出現廢標，有機會10標土地標售都脫標，在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐的情況之下，如果仍能揮出全壘打，真的超乎預期。

高雄地政局18日進行今年第一次10標建地的公開標售，總底價約13.73億元。

(工商 )