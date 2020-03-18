31歲當紅奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）去年12月與交往2年的「週六夜現場」34歲製作兼編導戴維麥卡瑞（Dave McCary）訂婚，2人還在IG上大方曬婚戒，甜蜜恩愛的模樣閃瞎眾人。可惜新冠肺炎病毒肆虐全球，據美媒《Page Six》報導透露，小倆口原訂於上週末於洛杉磯舉辦的婚禮，因疫情影響並未如期舉行，是繼凱蒂佩芮及奧蘭多布魯的日本婚禮取消後，第2位結婚受阻的名人。

艾瑪史東性格低調，對婚禮一切保密到家，詳細的時間、地點雖然都未對外公布，不過《Page Six》透過消息人士得知，這對新人原訂上週在洛杉磯某處舉辦婚禮，但到了當天喜帖邀請函上的婚禮舉辦地點遲遲看不見2人蹤影，因此確定婚禮延期，至於延至何時則尚未定案。

艾瑪史東與未婚夫戴維麥卡瑞婚禮受阻。（摘自IG）

艾瑪史東過去與拍攝《蜘蛛人驚奇再起》系列的男主角安德魯加菲相戀，並於2016年分手。艾瑪當時正擔任節目「週六夜現場」的客座主持認識戴維，2人原是好友，2017年才開始正式約會、穩定交往，去年底戴維向她求婚成功，也宣告艾瑪即將身格為人妻，婚禮也備受矚目。

(中時 )