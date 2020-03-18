台北市議員王浩遭本刊直擊與家暴防治中心主任陳淑娟夜間幽會，更為幫「知己」謀得副局長官位，多次找社會局麻煩，逼得前局長陳雪慧受不了壓力辭職，並百般阻撓柯市府屬意的副局長人選，導致該職缺懸宕至今，王浩「一怒為紅顏」在台北市府早已是公開的秘密。

本刊調查，王浩與陳淑娟雖皆已婚，但2人過從甚密已不是新聞，王浩更多次想幫「知己」更上層樓，想為她謀得副局長官位，曾請託時任局長的陳雪慧「協助」，但陳雪慧認為此事非自己可以作主，回應要議員要等待機會，王浩發現2個月過去仍沒有動作，就開始找社會局麻煩。

據了解，王浩曾把陳雪慧和多位科長叫進辦公室痛罵，一筆筆刁難社會局提出的預算，罵人聲更響徹台北市議會，同層的其他議員和助理皆予以側目，陳雪慧難受污辱而自請離職。

台北市長柯文哲被問到此事時，起初不願做回應，最後才「忍不住」，在首長共識營上自爆陳雪慧遇到「議員的壓力」，還語重心長告誡現場同仁，表示當問題還不是問題的時候，應該要「事先就來講，讓長官來幫你」，當問題成為問題時再來說，就會被指責為什麼不早說，也害得自己陣亡。

但陳雪慧請辭後，王浩依然沒有罷手，台北市府原屬意某位資深區長接任副局長之位，王浩仍百般阻撓，導致該職缺空懸至今，他更指責社會局囤積十多萬片口罩沒有發放，讓社會局百口莫辯，如今他與陳淑娟的「幽會情」浮出檯面，更讓背後的人事黑幕公諸於眾。

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(中時電子報)