國民黨台北市議員王浩，被爆出與台北市家暴防治中心主任陳淑娟，最近頻繁上演「溫馨接送情」；還時常一前一後，出入同一棟大安區華廈疑似幽會，最長還逗留了6小時才陸續離開。對此王浩否認「幽會、曖昧」一說，表示兩人是在「協助輔導社福個案」。但《CTWANT》經過多日跟監，發現兩人在事件爆出的兩天前，都還在同一棟華廈「輔導個案」，且都是鬼祟一前一後進出這個「秘密基地」，行為十分不尋常。+

3月16日晚上6點58分，陳淑娟上了王浩的座車。（圖／本刊攝影組）

到了華廈附近，陳淑娟先下車。（圖／本刊攝影組）

王浩近日被媒體拍到，與陳淑娟頻繁到同一棟大樓，上演「向左走，向右走」的疑似幽會戲碼。雖然王浩矢口否認，表示他過去曾擔任社會局長，對相關業務有經驗；而陳淑娟有社福專業，兩人是在「輔導個案」。但《CTWANT》上周四（12日）即拍到，女方傍晚6點多下班後，就很小心地躲過眾人目光，熟練地跳上王浩的座車離開，兩人往松山的方向移動。

王浩繞了一圈避人耳目後，路邊停好車往華廈方向走。（圖／本刊攝影組）

王浩進入與陳淑娟同一棟大樓。（圖／本刊攝影組）

而就在事件爆出的前兩天，王浩於本周一（16日）傍晚，又再度於陳淑娟下班時間，上演溫馨接送情。一樣先接女方下班，再到大安區該華廈門口，先放女方下車，王浩刻意繞了一圈，才把車停好，接著也跟著進入同一棟大廈。兩人共處了約40分鐘後，女方先步出大樓，過了約5分鐘後，王浩才露面跟著離開。

兩人同一住處待了40分鐘後，女生先步出。（圖／本刊攝影組）

過了5分鐘後，王浩也從同一住處離開。（圖／本刊攝影組）

其實王浩與陳女在大安區的某華廈進行「個案輔導」，頻率與時間都非常詭異，從跟拍的時間點看來，王浩多是利用午休及下班時間，每周頻率數次，與女方都是「一前一後」鬼祟進出該棟大廈，與一般認知的個案輔導和選民服務的方式不同。且媒體出身的王浩，似乎很了解記者跟拍的作業方式，每次接送陳淑娟或出入同棟住處，都會刻意繞路、一前一後進出，也許是礙於兩人都是已婚身分，行為相當謹慎。

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(中時電子報)