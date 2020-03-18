隨離岸風場的建置與商轉完成，台灣離岸風電產業即將邁入下一個里程階段。風場維運管理以及產業鏈在地化發展競爭力，成延續並擴大台灣離岸風電產業規模不可或缺的重要因素。

國際能源總署(IEA)指出，2024年全球近三分之一的電力將來自再生能源，其中風力發電扮演至關重要角色。目前台灣第一座離岸風場「海洋風電」(Formosa I)已於2019年底進行商轉，第二座離岸風場「海能風電」(Formosa II) 示範計畫正如火如荼安裝建置中，完工後預計將為全台38萬戶家庭提供潔淨能源，減輕能源短缺負擔的同時，一舉推動台灣成為亞洲亞太地區離岸風電領導指標。

見證台灣建構離岸風電產業軟實力，SEMI和綠推中心將共同舉辦「離岸風電產業發展契機與挑戰」論壇。圖片來源：SEMI

著眼台灣離岸風電營運日漸成熟，由經濟部能源局指導、SEMI國際半導體產業協會及綠能科技產業推動中心共同主辦「離岸風電產業發展契機與挑戰」論壇，主題內容聚焦離岸風電本土產業鏈競爭力、智慧風場維護運作、風機葉片在地化發展等議題，並邀集來自台船環海、達德能源、天力離岸風電、研華科技等國內外離岸風電技術產業鏈領導廠商，和與會者分享台灣未來風電市場的需求與發展趨勢。

來自達德能源的特邀講師李艾克(Eike Schimanski)表示，台灣企業積極解決問題的能力、使命必達的決心讓人印象深刻，因應當前肺炎疫情，台政府防疫得當，使廠商能無後顧之憂專心生產。達德能源積極 與台合作，目前興設中的雲林離岸風場，總裝置容量達640MW，為目前亞太地區規模最大的單一離岸風場；該風場的國產化計畫順利通過政府審查後，也成功獲得銀行團專案融資，顯示國際與本土銀行對國內供應鏈的信心。

該風場將於今年第二季啟動海事工程，由台朔重工、俊鼎及金豐等國內大廠所供應的重要組件如水下基礎、轉接段及塔架等製程亦順利開展；為保風場不負經濟部所要求2020、2021年準時完工目標，達德能源派有德國工程師長期進駐產線，與供應商共同克服艱鉅的時間挑戰。

見證台灣建構離岸風電產業軟實力，你千萬不可錯過「離岸風電產業發展契機與挑戰」論壇！

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(中時電子報)