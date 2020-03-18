美股近期大洗三溫暖，道瓊指數周二強彈千點，但美國財長梅努欽 （Steven Mnuchin）表示，面對新冠肺炎疫情若不採取行動，美國失業率可能會飆升到20%，消息一出，今早美股期貨又下殺逾600點，天天暴漲暴跌讓市場忐忑不安。

面對新冠肺炎疫情威脅，川普政府打算祭出逾1兆美元（約台幣30兆元）的經濟刺激方案，包括薪資減稅，小型企業金援，以及航空等產業紓困，此消息振奮市場人心，激勵美股周二強彈1048點（或5.20%），收在21237點。

據CNN新聞網17日報導，消息人士透露，對於規模至少1兆美元振興經濟方案，梅努欽正積極爭取國會支持，還警告共和黨籍參議員，若不力挺這項刺激措施，美國失業率可能會飆升到20%，也就是有3200萬人丟飯碗。

梅努欽更擔憂，新冠肺炎疫情爆發對經濟造成影響，可能比2008年金融海嘯更嚴重。

截至台北時間18日上午10點27分，道瓊期指重挫578點（或2.77%），暫報20,281.5點，稍早跌點一度超過600點。

(中時電子報)