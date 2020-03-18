蘋果(Apple Inc.)未發表的平價新 iPhone，竟然有兩款？或許是為了延續近年來 iPhone 產品線的豐富度，外媒提前在洩漏的 iOS 14(尚未正式發表)程式碼中，發現了新平價手機─iPhone 9(暫定名稱)還有螢幕更大的款式，也就是 iPhone 9 Plus。若正式推出，對於消費者的吸引力可望大增。

專注供應鏈的《電子時報》(DigiTimes)在今年初率先報導，蘋果計畫推出的平價新 iPhone 有螢幕大小不同的兩款。而根據《9to5mac》挖掘 iOS 14 程式碼的發現，首度提供了更為確切的證據來支持上述報導。根據 iOS 14 程式碼，iPhone 9 與 iPhone 9 Plus 的螢幕各是 4.7 吋與 5.5 吋，與先前傳聞指出這一款平價 iPhone 的設計與 iPhone 8 系列很接近的定位相符，延續了 iPhone 8 系列也有大小螢幕兩款的規劃。

硬體規格上，iPhone 9 系列都將搭載與 iPhone 11 系列一樣的 A13 Bionic 處理器，這將對手中 iPhone 較為老舊(例如 iPhone 6、iPhone 6s 或 iPhone 7 系列)的使用者很具吸引力。將搭配實體 Home 鍵，並且延續 iPhone 7 系列對於 Home 鍵的改動，也就是不可實際按壓，但會以 Taptic Engine 來傳送按壓 Home 鍵之後的震動回饋。以這一點來說，iPhone 9 系列的防水特性預計對比 2016 年的 iPhone SE 將會有所提升。

除了以上特性外，iPhone 9 系列預計也將支援「可使用備用電量的快速卡」(Express Transit)特性。這一項設計在 2018 年發表的 iPhone XS 系列、iPhone XR、iPhone 11 系列中才支援。也就是說在手機沒有電的情況下，上述 iPhone 內建 NFC 可用於大眾運輸工具的交通卡仍舊可使用備用電量，換句話說在手機沒電的情況下，仍舊可用 iPhone NFC 感應大眾運輸工具的進出閘門。

雖然 iOS 14 守不住秘密，提早走漏了 iPhone 9 系列的消息。但在新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延的情況下，蘋果所仰賴的中國大陸供應鏈雖然已經緩速復工，但業界推測仍舊無法在原本預計的發表與上市時間前準備足夠貨量。業界盛傳蘋果已經取消了春季發表會的計畫，除了因為新冠肺炎疫情的緣故，也包含新品備貨不及的因素。因此究竟 iPhone 9 系列會在哪時亮相，令人相當好奇(編註：iPhone 9 或稱 iPhone SE 2，都是暫定名稱，正確產品名稱需等候蘋果官方公布。)

(中時電子報)