新冠肺炎居家檢疫人數持續變化，桃園市衛生局訂出「嚴重特殊傳染性肺炎－居家檢疫／隔離」裁罰原則，呼籲民眾不要以身試法，檢疫或者隔離期間不要亂跑，否則最高可罰100萬元。

裁罰原則中，若民眾擅離檢疫處所1公里內，檢疫者罰10萬，超過1公里至5公里，分別是20萬，跨越行政區（小於5公里除外）則是50萬，跨越縣市（小於5公里除外）則是100萬元。隔離者擅離檢疫處所1公里內則是罰20萬，超過1公里至5公里，分別是30萬，跨越行政區（小於5公里除外）則是50萬，跨越縣市（小於5公里除外）則是100萬元。

此外重複違反，可按次加罰10萬元，若與人接觸，如前往早餐店、大賣場、便利商店，或與親友用餐，檢疫者則可加罰15萬，隔離者則是30萬。檢疫者搭乘大眾運輸工具則是加罰25萬，隔離者加罰50萬元。

舉例來說，小明因從第三級旅遊警示地區返台，要居家檢疫14天，但是他在期間若4度外出，地點皆於1公里內，將可依照違反「嚴重特殊傳染性肺炎－居家檢疫／隔離」裁罰原則，首次開罰10萬，第2次開罰10萬，並加上重複違反，按次加罰10萬。第3次則是由前次總和20萬元，再加10萬元。第4次則是前次總和30萬元，再加10萬元。4次獨立裁罰，小明總共罰100萬元。

(中時 )